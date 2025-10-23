В Казанском Кремле наградили победителей журналистского конкурса «Многоликая Россия»

В Присутственных местах Казанского Кремля состоялась церемония награждения победителей XVI Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ — 1249 заявок от журналистов из 55 регионов страны.

Председатель конкурсной комиссии, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил высокий уровень работ: «Многие работы сделаны с большой любовью и высоким профессиональным уровнем. Это качественная журналистика, с большим откликом у зрителей и читателей».

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, обращаясь к лауреатам, подчеркнула: «Дорогие друзья, вы делаете огромную и важную работу. Отдельно хочу поблагодарить военных корреспондентов и тех, кто освещал все, что связано с участием России в специальной военной операции».

Среди победителей — журналисты из 20 регионов России. Первое место в номинации «Цикл телесюжетов» заняла тюменская журналистка Анастасия Олизаревич с циклом «Мы вместе» о национальных диаспорах, помогающих бойцам СВО. «Татары делают чак-чак для бойцов, белорусы шьют шевроны с образом Спаса Нерукотворного», — рассказала она.

Особенностью церемонии стало то, что многие журналисты приехали в национальных костюмах. Анастасия Олизаревич представляла Тюмень в белорусском наряде, а нижегородская журналистка Виктория Волкова — в кокошнике с городецкой росписью.

Второе место в номинации «Цикл публикаций» заняла редактор из Луганской Народной Республики Юлия Черепнина. Ее репортажи рассказывали о помощи Татарстана подшефным городам ЛНР. «Лисичанск пережил первую зиму с трудом, но благодаря поддержке Татарстана люди почувствовали грандиозную поддержку и человеческое тепло», — поделилась она.

Конкурс «Многоликая Россия» проводится уже 16 лет и собирает журналистов, освещающих тему национального многообразия России. Учредителем выступает агентство «Татмедиа», а призовой фонд в этом году превысил 2,8 миллиона рублей.