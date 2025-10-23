В Казанском Кремле обсудили уникальные журналистские проекты со всей России

В стенах Присутственных мест Казанского Кремля прошло обсуждение работ финалистов Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Мероприятие собрало авторов, которые представили свои проекты, направленные на раскрытие культурного многообразия страны.

Участники конкурса презентовали яркие и социально значимые работы. Среди них — блог-тур «Маршрут построен!», в рамках которого молодые блогеры путешествуют по Удмуртии, создавая видео о традициях и помогая местным жителям. Другой проект, татароязычное реалити-шоу «Асылыбызга кайту», без сценария показывает, как деревенская и городская девушка меняются местами жизни. Также был представлен благотворительный сборник «Книга для Темы. История Алены», созданный для поддержки маленьких пациентов в больницах. В его создании участвовали сотни людей, почти половина из которых — дети.

В ходе дискуссии эксперты отметили важность сотрудничества между профессиональными журналистами и блогерами. Главный редактор журнала «Идель» Рамзия Галимова подчеркнула, что в социальных сетях сегодня не хватает экспертного контента, и призвала к объединению усилий. Заместитель руководителя «Татмедиа» Диана Василова добавила, что в современном мире «делать просто крутой контент сегодня недостаточно».

Конкурс «Многоликая Россия» в этом году побил рекорд по количеству заявок — было получено 1249 работ из 55 регионов страны. Торжественная церемония награждения победителей состоится сегодня в Казанском Кремле, где будут отмечены лучшие проекты, способствующие межнациональному диалогу.