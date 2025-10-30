В Казанском Кремле открылась фотовыставка об иранском Ширазе

Фото: пресс-служба Казанского Кремля

На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» начала работу баннерная экспозиция «Шираз – жемчужина Ирана», знакомящая посетителей с архитектурным наследием одного из древнейших городов мира. Проект представляет казанцам и гостям города серию фотографий, запечатлевших многовековую историю иранской культуры.

Экспозиция предлагает зрителям уникальную возможность совершить визуальное путешествие по памятникам архитектуры, создававшимся с VI века до нашей эры. Среди представленных работ — снимки древнего некрополя «Накше-Рустам», гробницы Кира Великого, монументальных руин Персеполя, а также более поздних сооружений: мечети «Джаме Джаме», святилища «Шах Черах», ворот Корана и знаменитого сада «Эрам».

Особую ценность выставке придает тот факт, что это первая презентация проекта в России — ранее экспозиция демонстрировалась только в странах Азии и Восточной Европы. Часть фотоматериалов была отобрана кураторами специально для казанской публики, что делает проект уникальным.

Выставочный проект, размещенный на территории исторического Спасо-Преображенского монастыря, продолжит работу до 20 ноября, предоставляя всем желающим возможность познакомиться с культурным наследием Ирана через призму объективов иранских фотографов.