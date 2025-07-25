В Казанском кремле открылись выставки о Романовых и Александре I

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Город
25 июля 2025  10:21
Автор:
Елизавета Черкина

Во вторник в лектории Присутственных мест Казанского кремля открылись две выставки в рамках всероссийской научной конференции «Защитники Отечества. Земные и небесные». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и 200-летию памяти императора Александра I.

Первая выставка называется «Милосердное служение представителей императорского дома Романовых в Великой войне». Она посвящена благотворительной деятельности царской семьи. Председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова рассказала, что по традиции Российское общество Красного Креста помогало семьям тех, кто ушел на войну, сиротам. Помощь оказывали и в случае неурожаев, при стихийных бедствиях, эпидемиях, пострадавшим от пожаров, землетрясений, наводнений, других природных катаклизмов. 

- Огромная работа проводилась императорским домом Романовых, - добавила она. - А вот иностранный Красный Крест помогал только воинам на поле боя.

Вторая выставка - «Александр Благословенный. К 200-летию памяти императора Александра I». Здесь можно узнать о проводимых им реформах, благотворительной и просветительской деятельности. 

- Сегодня, как и тогда, нужно не только победить, но и сохранить человечность, - сказала журналистам министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. - Поэтому мы такими проектами привлекаем внимание людей к истории родной земли. Важно показать, что мы через все это уже проходили. Отстраненных быть не должно! 

Выставки продлятся в столице РТ несколько недель, затем их планируют сделать передвижными. 

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