В Казанском Кремле появилось «окно в прошлое»

На территории Казанского Кремля установили специальный аппарат — стереоскоп, который позволяет увидеть, как выглядела главная улица крепости более 100 лет назад. Устройство находится слева от входа через Спасскую башню.

Заглянув в окуляры, посетители могут рассмотреть объёмные исторические снимки Кремлёвской улицы (ныне — ул. Шейнкмана), сделанные в 1904–1910 годах. 3D-формат позволяет разглядеть детали, которые не видны на обычных фотографиях.

Среди объектов, которые можно увидеть через стереоскоп:

Церковь Киприана и Устиньи (снесена в 1930-х годах)

Историческое здание Манежа (сейчас — выставочный зал)

Пятиярусную колокольню Благовещенского собора, не сохранившуюся до наших дней

Башню Сююмбике и здание Присутственных мест

Это уже второй стереоскоп в Кремле — первый, показывавший вид на башню Сююмбике, появился здесь в декабре 2024 года.