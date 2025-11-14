В казанском КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт «Безнен заман»

В казанском КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт XIII республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Безнен заман». Гран-при конкурса вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин команде «Татнефть Профсоюз».

Победители получили переходящий кубок Раиса РТ и денежный сертификат на 500 тысяч рублей. Второе место с наградой 300 тысяч рублей заняла команда учреждения «Безопасность дорожного движения», третье место — коллектив «Нижнекамскнефтехима» с премией 200 тысяч рублей.

В финале фестиваля выступили 171 творческий номер от 1200 участников, представлявших 150 предприятий из 38 муниципалитетов Татарстана. Как отметил Песошин, мероприятие способствует раскрытию творческого потенциала молодежи и популяризации рабочих профессий.