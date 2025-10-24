В казанском поселке Царицыно на полгода ограничат движение из-за реконструкции водопровода

С 27 октября 2025 года по 28 марта 2026 года в казанском поселке Царицыно будут действовать ограничения движения транспорта в связи с масштабной реконструкцией водопроводных сетей. Работы затронут участок улицы 1-й Владимирской.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани, на период проведения работ будет частично перекрыта проезжая часть, тротуар и зеленая зона в районе домов № 46, 54, 58, 64, 74, 86, 98 и 104.

Пятимесячный период ограничений связан с необходимостью проведения полного комплекса работ по реконструкции инженерных коммуникаций.