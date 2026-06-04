В лагерях и на море отдохнут 240 тысяч ребят

В республике стартовала летняя оздоровительная кампания. Подробнее об этом рассказали на брифинге в Кабмине РТ.

​​​​​​Фото: Фарит Муратов

По словам министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, в этом году в лагерях, санаториях и на море планируют принять 240 тысяч детей и подростков. Только в летние каникулы отдохнут более 175 тысяч ребят. На эти цели из бюджета выделили 3,06 миллиарда рублей - на 21% больше, чем в прошлом году.

Почти 6 тысяч татарстанских детей отправятся на черноморское побережье. Часть поедет в лагеря Краснодарского края («Витязево» и «Глобус»), часть - в Крым («Сатера» и «Сәләт-Ак Барс»).

53,5 тысячи детей получат путевки бесплатно. Это члены семей мобилизованных (около 9 тысяч путевок), дети в трудной жизненной ситуации, одаренные ребята (победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований), а также те, кому нужно восстановительное лечение. Более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья отдохнут в специализированных сменах. Кроме того, 400 школьников пригласят из городов-побратимов Лисичанска и Рубежного (ЛНР).

Стоимость зависит от лагеря. Отдых на море самый дорогой (около 50 - 56 тысяч рублей), так как туда включен трансфер. В лагерях Татарстана цены скромнее: республиканские - 20 - 26 тысяч, муниципальные - 6 - 20 тысяч, коммерческие - 40 - 100 тысяч рублей.

Помимо развлечений запланирована воспитательная работа. Будут проводить «Дни единых действий»: ко Дню России, Дню молодежи, Дню флага, Дню республики и другим важным датам. Этот год объявлен Годом единства народов в России, а также Годом воинской и трудовой доблести в РТ - этим темам посвятят отдельные смены.

Если у родителей возникают вопросы, то им поможет круглосуточная горячая линия: 8 (843) 207-28-73. Кстати, по опросам прошлого года, 97% родителей остались довольны отдыхом детей в лагерях Татарстана.

Контроль и проверки

На 2 июня санитарно-эпидемиологические заключения получили 95% детских лагерей, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Почти все лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха уже имеют разрешительные документы. Из 96 загородных лагерей заключения выданы 77%, из 22 палаточных - 49%. Лагеря открываются только при наличии такого документа. Родители могут проверить это в реестре на сайте Роспотребнадзора РТ.

В этом году в ПФО сохраняется напряженная ситуация с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой). Вся территория Татарстана - природный очаг этого заболевания. За пять месяцев выявлено уже 104 случая. Ежегодно в республике регистрируется около 12 тысяч укусов клещей. Единственная профилактическая мера - обработка открытых территорий. На сегодня обработано 605 гектаров лагерей. Территория готова к безопасному приему детей.

Особую тревогу у Роспотребнадзора вызывают родительские дни. В тумбочках детей нередко находят запрещенную продукцию - это серьезный риск пищевого отравления. Родителям следует знать, что запрещены скоропортящиеся продукты, пирожные, торты, блинчики с мясом, колбаса, чипсы, квас, газированные напитки, жевательная резинка. Разрешены фрукты, питьевая вода и соки в промышленной упаковке, орехи в потребительской упаковке, мучные и сахаристые кондитерские изделия промышленного производства (рис, зефир, батончики, конфеты, кроме карамели). Продукция должна быть в действующей потребительской упаковке промышленного изготовления.

Пожарная безопасность

На учет взяты все стационарные, пришкольные и палаточные лагеря. Кабинет министров утвердил перечень 87 лагерей, подверженных угрозе лесных пожаров, для них предусмотрены дополнительные меры.

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РТ Максим Трущин рассказал, что сотрудники Госпожнадзора проверяют наличие и исправность пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией. Инспекторы провели консультации с руководителями лагерей и выдали предписания. Устранено 27 нарушений на восьми объектах.

С каждой сменой запланированы инструктажи по пожарной безопасности с практической отработкой эвакуации. Уже проведено 73 инструктажа. Палаточные лагеря тоже под контролем.

