В Лаишевском районе РТ 14-летний подросток погиб в ДТП

Республика
30 октября 2025  08:51

В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 14-летний подросток. Трагедия случилась вечером 28 октября на территории садового товарищества «Державино».

По предварительной информации, 16-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением. Транспортное средство сначала совершило наезд на забор, а затем столкнулось с опорой линии электропередач.

14-летний пассажир, который согласно предварительным данным не был пристегнут ремнем безопасности, получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда медиков.

Прокуратура Лаишевского района взяла на контроль ход доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетнего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

