В Менделеевске 9 августа пройдет «Гонка героев: Битва эпох. Часть 2»

9 августа Менделеевск в очередной раз станет центром экстремального спорта и ярких эмоций - здесь пройдет четвертая по счету «Гонка героев: Битва эпох. Часть 2». В этом году событие обещает быть еще зрелищнее: 12 километров трассы, 40 препятствий, включая ледяные стены и водные преграды, а также новые испытания и сюрпризы от организаторов.

По традиции перед соревнованиями зажгут «Огонь героев» Фото предоставлено пресс-службой администрации Менделеевского района

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова, глава Менделеевского района Роберт Искандаров, руководитель проекта «Гонка героев» Игорь Кактыш, замгендиректора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин и солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова.

Для Менделеевска, где живет всего 22 тысячи человек, «Гонка героев» - одно из главных событий года, отметил Роберт Искандаров. В прошлые годы мероприятие привлекало до 10 тысяч гостей, из которых около 3 тысяч - участники забега. Это не только спортивный праздник, но и мощный толчок для развития туризма. Благодаря таким проектам, как гонка, книжный фестиваль «Пастернаковские чтения» и краеведческие инициативы, поток туристов в районе вырос с 15 тысяч до 60 тысяч в год.

В этом году трасса стала длиннее, а препятствия - сложнее. Игорь Кактыш рассказал, что впервые в Менделеевске разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями, а победители получат денежные призы: 150 тысяч рублей за первое место в корпоративном зачете и 40 тысяч - в индивидуальном. Один из самых необычных моментов - забег 25 «невест» в национальных костюмах разных стран, которых поведет инструктор-«жених».

Трасса в Менделеевске - одна из самых зрелищных в России. Здесь есть болота, отвесные стены и водные преграды. Участников ждет не только физический вызов, но и полное погружение в атмосферу приключений. Организаторы даже разрешают бежать в костюмах исторических персонажей или киногероев - это добавит зрелищности.

После завершения гонки начнется большой рок-концерт с участием группы «Мураками», а также коллективов «Прогульщики», «Простор», «Жан Клод Ван Гог» и High voltage. Завершит вечер акустический сет Тимура Валеева, где зрители смогут петь вместе с артистом. Диляра Вагапова призналась, что в этом году не только выступит на сцене, но и сама попробует силы в забеге. Песня «Нулевой километр» уже стала неофициальным гимном гонки, и теперь певица хочет лично испытать трассу.

Кроме спорта и музыки гостей ждет насыщенная культурная программа. В Менделеевске откроется обновленный краеведческий музей с выставкой картин Шишкина, пройдет международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» и проект «Империя Ушковых». Все это часть программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым и направленной на развитие туризма и сохранение исторического наследия республики.

Примечательно, что дату гонки перенесли на 9 августа с 30-го - организаторы учли прошлогодние ошибки и хотят использовать более длинный световой день для обеспечения безопасности. Уже подано 2,5 тысячи заявок на участие, но ожидается, что в итоге будет не меньше 3 тысяч бегунов.