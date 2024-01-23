В мэрии подвели итоге снегопада: Сложности были, но коллапса не допустили

Вместо традиционного «делового понедельника» в Казанской мэрии прошло заседание оперативного штаба по борьбе со снегопадом. Причина замены ясна.

Открывая заседание, мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил старую советскую песню, в которой утверждалось: «Такого снегопада давно не помнят здешние места». И в ходе совещания выяснилось, насколько давно: оказывается, за последние 14 лет это самый крупный снегопад. Поэтому, наверное, и боролись с его последствиями всем миром.

Как сообщил заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев, в Казани с 17 по 21 января выпало 49 мм осадков, что составляет 106% от месячной нормы. А если брать весь январь, то все 159%. Толщина снежного покрова достигла метра.

Очистку от снега начали, как водится, с основных магистралей. Потом перешли к тротуарам и второстепенным дорогам. Причем Куляжев утверждает, что некоторые дороги приходилось чистить по нескольку раз. Выпал снег, убрали, снова нападал - повторили.

17 января в городе был объявлен план «Буран». Это значит, что дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Они трудились по 14 - 16 часов в сутки. Дополнительно к имеющейся технике от частных компаний было привлечено еще порядка 600 единиц. С учетом этого среднесуточный выход техники составил 1115 единиц.

В итоге на снегоплавильные пункты завозили более 11 тысяч тонн снега в сутки. А это перегруз: штатная производительность всех пунктов - 8 тысяч тонн. Поэтому часть привезенного снега просто временно складировали на территории станций. За всю зиму с улиц было вывезено порядка 680 тысяч тонн снега, что почти на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. Вот такая природная аномалия!

Градоначальник отметил работу дорожных служб: «Отдельные слова благодарности и низкий поклон нашим дорожным службам. Это на самом деле был героический труд. Водители работали круглосуточно, благодаря их усилиям удалось не допустить полной остановки движения в городе. Последствий стихии одним щелчком мы не разгребем, но хочу заверить жителей, что делается все возможное для их устранения. Коллапс не допущен, город продолжает жить и работать».

Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, как очищали от снега дворы и кровли зданий. По поводу уборки дворовых территорий в систему «Открытая Казань» поступило 2858 обращений. Пик пришелся на субботу - 890 заявок. По сравнению с предыдущей неделей их число выросло в 22 раза. На вывоз ТКО поступило 70 заявок - их число увеличилось почти в 8 раз. При этом дворникам активно помогали неравнодушные горожане, подчеркнул Гиниятуллин.

«Мы говорим большое спасибо жителям нескольких десятков домов, которые вышли на помощь в уборке снега. Управляющие компании поддержали порыв казанцев, обеспечив их необходимым инвентарем и спецодеждой. Сегодня поставлена задача расчистить выезды из дворов, внутриквартальные проезды. Работы начались с самого раннего утра, все силы направлены на решение задач. С начала снежной бури кровли жилых домов ежедневно очищали 185 человек», - сказал Гиниятуллин.

К очистке снега подключились и волонтеры. Так, по словам заместителя руководителя исполкома города Гузель Сагитовой, на горячую линию АНО «Добрая Казань» поступило 135 обращений с просьбой помочь убрать снег. Такую помощь оказали 42 пожилым людям, в том числе одиноким, и семьям с инвалидами, проживающим в частном секторе и поселках Казани. Остальные заявки были переданы администрациям районов. «Были случаи, когда наши волонтеры приезжали на заявку к пожилым людям, а соседи уже активно им помогали. Работа шла вдвое быстрее», - добавила Сагитова.

В мэрии сообщили, что на полную ликвидацию последствий снегопада потребуется порядка двух недель. Так что придется немного потерпеть наличие снега зимой.