В Минюсте Татарстана подвели итоги ежегодной аттестации госслужащих

20 ноября 2025  11:13
Автор:
Владислав Косолапкин

В Министерстве юстиции Татарстана завершилась ежегодная аттестация государственных служащих. За 2025 год в ведомстве и аппаратах мировых судей прошло 21 заседание аттестационных комиссий, в ходе которых были оценены 260 сотрудников.

По результатам проверки большинство госслужащих — 203 человека — были признаны соответствующими своим должностям. Почти каждый пятый участник аттестации получил рекомендацию для включения в кадровый резерв, что открывает возможности для дальнейшего карьерного роста.

Семерым сотрудникам назначено дополнительное профессиональное обучение для повышения квалификации. Лишь один государственный служащий не прошел аттестацию и был признан не соответствующим занимаемой должности.

Как отметила начальник отдела кадров Минюста РТ Татьяна Латыева, аттестация проводится раз в три года и является важным инструментом оценки профессионализма госслужащих. Ежегодно в декабре утверждается график аттестации на следующий год в соответствии с государственной программой развития госслужбы в республике.

