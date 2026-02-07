В Набережных Челнах дело об убийстве в пьяной драке направлено в суд

Следственный комитет России по Республике Татарстан направил в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Набережных Челнов. Его обвиняют в убийстве своего знакомого, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, конфликт произошел в подъезде жилого дома. В состоянии алкогольного опьянения мужчина вступил в словесную перепалку с двумя приятелями. Во время ссоры он, согласно материалам дела, достал нож и нанес одному из оппонентов два удара.

От полученных ранений пострадавший упал, ударившись головой. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, он скончался на следующий день в больнице.