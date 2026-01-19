В Набережных Челнах пассажир погиб в ДТП

19 января 2026  17:43

В Набережных Челнах произошло тяжёлое ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего машину выбросило на встречную полосу.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

Там произошло столкновение с автомобилем Ford. В результате аварии пассажир ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются. Госавтоинспекция Татарстана в очередной раз призывает всех водителей быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.

