В Набережных Челнах скончался врач БСМП Марсель Хакимов

Скончался Марсель Илгирович Хакимов, долгие годы посвятивший работе в Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов, сообщает пресс-служба больницы.. В БСМП он начинал как врач-травматолог-ортопед, затем возглавил травматологический пункт. Коллеги ценили его за ответственность и пунктуальность, пациенты — за чуткость, честность и профессионализм.

Последние годы жизни Хакимов оказывал медицинскую помощь раненым в зоне специальной военной операции. После возвращения был отмечен наградами и удостоен благодарности мэра Челнов Наиля Магдеева. Прощание состоится 5 июня в 8:35 в зале морга БСМП. Администрация больницы выразила искренние соболезнования родным и близким, назвав Марселя Илгировича замечательным врачом и светлым человеком.