В Набережных Челнах ввели ограничения на партнерские роды из-за роста ОРВИ

В Набережных Челнах Камский детский медицинский центр (КДМЦ) с 10 декабря ввел ряд ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения Министерства здравоохранения Татарстана.
Помимо ограничений на партнерские роды в перечень принятых мер вошли:
- временный запрет на посещение пациентов в стационаре;
- отмена партнерских родов;
- обязательное ношение медицинских масок на территории центра.
Эти решения приняты в соответствии с распоряжениями республиканского Минздрава и направлены на защиту здоровья пациентов, прежде всего детей.
Ограничения вводятся на фоне значительного роста заболеваемости ОРВИ в городе. По сравнению с предыдущей неделей число обращений в поликлиники увеличилось на 20%, достигнув 2128 случаев, причем 59% заболевших составляют дети. В некоторых школах Набережных Челнов уже введено разобщение классов, где болеют более 25% учащихся.