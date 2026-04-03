В Набережных Челнах задержали мужчину, стрелявшего в жилом районе

3 апреля 2026  13:10
Автор:
Владислав Косолапкин

Полицейские задержали 31-летнего жителя Набережных Челнов, который устроил стрельбу из пистолета в жилом секторе поселка ЗЯБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел 28 марта в районе 15-го комплекса поселка ЗЯБ. О выстрелах на улице в полицию сообщил местный житель.

Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 31-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина выгуливал собаку и решил проверить работоспособность светошумового пистолета, который ранее приобрел на одной из интернет-площадок. Он сделал несколько выстрелов. Свои действия челнинец объяснил желанием протестировать устройство, при этом он был уверен, что стреляет в безопасном направлении и ничего не нарушает.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пистолет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, изъят сотрудниками полиции.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит административный штраф и конфискация оружия.

