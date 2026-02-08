В Нижнекамске проверяют видео с издевательствами над малышом в больнице

8 февраля 2026  11:23
Владислав Косолапкин

В Нижнекамске начата служебная проверка после распространения в социальных сетях шокирующего видео, на котором подростки издеваются над маленьким ребенком. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Автор публикации утверждает, что съемка сделана в инфекционном отделении детской больницы, куда якобы поместили воспитанников приюта «Балкыш» вместе с трехлетним малышом. На кадрах видно, как старшие дети грубо обращаются с ребенком.

В администрации Нижнекамска заявили, что помещение, запечатленное на видео, не принадлежит приюту «Балкыш». Оперативная проверка в детской больнице показала, что с 1 января 2026 года в инфекционное отделение не поступали пациенты из этого социального учреждения.

В больнице также подчеркнули, что медицинский персонал постоянно находится на постах и осуществляет контроль за порядком.

В настоящее время служебное расследование всех обстоятельств инцидента продолжается.

В республике навели порядок в данных о недвижимости
