В Нижнекамске скончался основатель первой телестудии Виталий Мамонтов

Республика
9 октября 2025  12:20

На 70-м году жизни ушел из жизни Виталий Мамонтов — создатель и бессменный руководитель первой ведомственной телевизионной студии в Нижнекамске. Медиаменеджер скончался после продолжительной болезни, о чем сообщила администрация муниципального образования.

Виталий Мамонтов основал телевизионную студию в 1991 году как дочернее предприятие «Нижнекамскнефтехима». Под его руководством студия превратилась в современный медиацентр, оснащенный передовым оборудованием, которое позволяло осуществлять прямые трансляции матчей Континентальной хоккейной лиги.

Созданная Мамонтовым информационная программа «События дня» дважды удостаивалась национального признания — в 2012 году она стала лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео России», а в 2014 году была признана лучшей в стране. После реорганизации в 2022 году телестудия прекратила существование, однако профессиональное наследие ее основателя продолжает оказывать влияние на медиасреду региона.

Церемония прощания с Виталием Мамонтовым состоится 10 октября в храме на улице Мурадьяна.

