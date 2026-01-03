В ночь с 3 на 4 января татарстанцев ждет уникальное астрономическое шоу

Жители Татарстана в первую неделю нового года смогут наблюдать сразу три редких небесных явления. Главные события развернутся сегодня.

Суперлуние (Волчья Луна)

3 января в 13:04 наступит первое в 2026 году полнолуние, которое совпадёт с моментом максимального сближения Луны с Землей. Спутник будет выглядеть на 6% больше и на 13% ярче, чем обычно. Наблюдать его можно всю ночь, а самый эффектный момент ожидается около 16:00, когда на северо-востоке взойдёт огромная Луна, а на юго-западе ещё будет садиться Солнце.

Земля максимально близко к Солнцу

3 января в 20:15 наша планета окажется в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Расстояние составит около 147,1 млн км. Видимый размер солнечного диска в этот день будет на 3% больше, чем в разгар лета.

Пик метеорного потока Квадрантиды

Максимум активности звёздного дождя придётся на ночь с 3 на 4 января. Лучше всего «падающие звёзды» будет видно с 23:00 до 03:00. Однако из-за яркого света полной Луны заметить метеоры будет сложнее — они могут «потеряться» на светлом небе.

Для наблюдения астрономы советуют найти тёмное место за городом и смотреть невооружённым глазом, чтобы охватить большую часть неба. Уникальное сочетание трех явлений делает эту ночь особенной для всех любителей звёздного неба.