В Новошешминском районе РТ в результате лобового столкновения погибли два человека

11 октября 2025  11:12

Вечером 10 октября в Новошешминском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Около 21:30 у села Слобода Волчья автомобиль «Опель Астра» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

 Фото: телеграм-канал Прокуратуры РТ

В результате аварии погибли две пассажирки — одна из автомобиля «Опель Астра», другая из «Лады Гранты». Обе женщины скончались на месте происшествия до прибытия медицинских работников. Водитель отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Новошешминского района Ленар Мисбахов. По факту ДТП организована процессуальная проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

