В Петербурге открылся необычный музей — антология бродяжничества

На Гороховой улице в историческом центре города начал работу музей, посвященный феномену бездомности в России. Проект позиционируется как исследование на стыке истории, социологии и антропологии, пишет РИА Новости.
Что показывают:
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Фигуру странника XIV века
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Инсталляцию петербургского «бездомного интеллигента» на теплотрассе
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Сцену с задержанием бродяги в советском отделении милиции
Особенности:
✔ Площадь подвального помещения — 130 кв. м
✔ Пока доступны только часовые экскурсии
✔ В планах — организация индивидуального посещения
✖ Льгот для реальных бездомных не предусмотрено
Инициатор проекта Антон Бородин подчеркивает просветительскую направленность музея и отсутствие скандальных перформансов. Экспозиция призвана показать эволюцию бродяжничества от Средневековья до наших дней.