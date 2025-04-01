В Петербурге открылся необычный музей — антология бродяжничества

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Россия/Мир
1 апреля 2025  13:15

На Гороховой улице в историческом центре города начал работу музей, посвященный феномену бездомности в России. Проект позиционируется как исследование на стыке истории, социологии и антропологии, пишет РИА Новости.

Что показывают:

  • Фигуру странника XIV века

  • Инсталляцию петербургского «бездомного интеллигента» на теплотрассе

  • Сцену с задержанием бродяги в советском отделении милиции

Особенности:
✔ Площадь подвального помещения — 130 кв. м
✔ Пока доступны только часовые экскурсии
✔ В планах — организация индивидуального посещения
✖ Льгот для реальных бездомных не предусмотрено

Инициатор проекта Антон Бородин подчеркивает просветительскую направленность музея и отсутствие скандальных перформансов. Экспозиция призвана показать эволюцию бродяжничества от Средневековья до наших дней.

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