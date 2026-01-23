В ПФО стартовал конкурс афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе начался прием работ на конкурс афиш и плакатов фестиваля «Театральное Приволжье». Проект приурочен к VII сезону фестиваля детских и молодежных театральных коллективов и направлен на вовлечение молодежи в культурную жизнь региона.

Заявки принимаются до 22 февраля 2026 года на официальном сайте фестиваля. Участвовать могут жители регионов ПФО в возрасте от 6 до 30 лет. На конкурс принимаются как рисованные, так и цифровые работы, посвященные спектаклям и событиям фестиваля.

Лучшие афиши определят по итогам регионального и окружного отбора, а победителей наградят дипломами и призами. Итоги подведут 27 марта — во Всемирный день театра — в формате онлайн-трансляции с участием всех регионов округа.