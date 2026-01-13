В праздничные дни в Казани устранили более полусотни коммунальных аварий

В период новогодних каникул на инженерных сетях Казани произошло 51 аварийное отключение. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома города Ильсур Хисматуллин. Все инциденты были ликвидированы без затягивания сроков.

Чаще всего сбои возникали в системе холодного водоснабжения — зафиксировано 27 случаев. Также отмечены перебои с электроснабжением (14), отоплением (8) и горячей водой (2). Для сравнения, в аналогичный период прошлого года количество аварий было таким же.

На время праздников в городе полностью отказались от плановых работ на сетях. Аварийные службы и управляющие компании дежурили круглосуточно, имея в распоряжении необходимую технику, материалы и резервное оборудование. Связь с жителями поддерживалась в постоянном режиме, что позволило оперативно реагировать на обращения.