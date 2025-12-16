В РКБ введен обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Республиканская клиническая больница в Казани ввела временные ограничительные меры для посетителей в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

В целях защиты пациентов и персонала от распространения инфекций введен ряд строгих правил. Полностью запрещены посещения родственников и допуск сопровождающих лиц в реанимационные отделения, а также в отделения пульмонологии и гематологии. В остальных подразделениях стационара разрешено присутствие только одного ухаживающего лица для тяжелобольных пациентов при обязательном условии отсутствия у него любых симптомов ОРВИ.

Кроме того, на всей территории больницы введен обязательный масочный режим для всех без исключения: пациентов, посетителей и сотрудников. Также временно приостановлен консультативный прием амбулаторных пациентов в стационарных отделениях РКБ.

По словам представителей клиники, эти вынужденные меры направлены на минимизацию рисков заноса и распространения вирусных инфекций внутри медучреждения, что особенно важно для защиты пациентов с ослабленным иммунитетом.