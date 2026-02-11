В России запускают серию мультфильмов по кибербезопасности для школьников

news_top_970_100
Россия/Мир
11 февраля 2026  10:07

С 2 февраля по 1 марта в России будет проходить просветительский проект «Цифровой ликбез», направленный на повышение цифровой грамотности детей и подростков. В его рамках на специальном сайте будут размещены анимационные ролики и учебные материалы по кибербезопасности.

Инициатива реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства цифрового развития и Министерства просвещения РФ. В этом году фонд «Вклад в будущее» представит три образовательных мультфильма: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно».

Каждый ролик сопровождается методическими рекомендациями для педагогов и родителей. Контент рассчитан на детей от 6 лет и верифицирован специалистами Института изучения детства, семьи и воспитания. По словам организаторов, анимационный формат помогает в доступной форме объяснить сложные темы цифровой гигиены и сформировать у подрастающего поколения устойчивые навыки безопасного поведения в сети.

news_right_column_240_400
Новости
В России запускают серию мультфильмов по кибербезопасности для школьников
Татарстан вошел в тройку российских лидеров по улучшению качества коммунальных услуг
В РТ ввели режим «Беспилотная опасность», аэропорты столицы РТ и Нижнекамска приостановили работу
В ходе реставрации ЦУМа в Казани был обнаружен исторический пол
Казанский «Зенит» победил в Оренбурге
В Казани полиция задержала четырех нелегальных работников в кафе
В Татарстане ожидается усиление морозов с понижением температуры до -26 градусов
В РТ обучили 5 тысяч сотрудников для роста производительности и расширяют поддержку ветеранов