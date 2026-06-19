В РТ 19 июня прогнозируют дожди, грозы и град при +26 градусах

В пятницу, 19 июня, в республике ожидается облачная погода с прояснениями. По данным синоптиков, в отдельных районах пройдут кратковременные осадки, днем возможны грозы и град.



Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость составит 5–10 м/с, при грозе порывы могут усиливаться до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью опускалась до +10…+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21…+26. В Казани максимальная температура ожидается в пределах +22…+24 градусов, местами — кратковременные дожди.