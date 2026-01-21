В РТ 21 января ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой до -10°

news_top_970_100
Республика
21 января 2026  08:11

Во вторник, 21 января, на территории Республики Татарстан сохранится умеренно морозная погода. Как сообщает местный Гидрометцентр, день будет облачным, с периодическим небольшим снегопадом.

Температура воздуха прогреется до -5...-10°С. Ночные значения составят -8...-13°С. В Казани ожидается около -6...-8°С. Ветер юго-западный с постепенным переходом на юго-восточный, его скорость будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Из-за осадков и низких температур на дорогах возможно образование гололедицы, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ рассказали о крупных выплатах и соцгарантиях для военных в войсках БПЛА
Под Казанью построят «цифровую электростанцию» для майнинга и искусственного интеллекта
Казанцы сдали 216 тонн вторсырья за год в эко-пункты «Точка сбора»
Перинатальный центр в Нижнекамске закрыт на плановую дезинфекцию до февраля
В Татарстане на 20% выросло число граждан, подавших заявления о банкротстве
В РТ 21 января ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой до -10°
В Тукаевском районе пассажир погиб в лобовом столкновении на встречной полосе
В Казани откроется новый пункт бесплатной выдачи одежды и обуви