В РТ 21 января ожидается облачная погода с небольшим снегом и температурой до -10°

Во вторник, 21 января, на территории Республики Татарстан сохранится умеренно морозная погода. Как сообщает местный Гидрометцентр, день будет облачным, с периодическим небольшим снегопадом.

Температура воздуха прогреется до -5...-10°С. Ночные значения составят -8...-13°С. В Казани ожидается около -6...-8°С. Ветер юго-западный с постепенным переходом на юго-восточный, его скорость будет колебаться в пределах 5-10 м/с.

Из-за осадков и низких температур на дорогах возможно образование гололедицы, что потребует от водителей и пешеходов повышенной осторожности.