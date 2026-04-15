В Татарстане на оснащение пунктов ГИА выделили более 300 млн рублей

15 апреля 2026  09:20

Из бюджета республики выделено свыше 300 миллионов рублей на модернизацию оборудования для проведения ОГЭ и ЕГЭ. Об этом в ходе пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замглавы Минобрнауки РТ Минзалия Закирова.

Как отметила спикер, экзаменационная кампания с каждым годом требует всё больших технологических ресурсов. Речь идёт не только об обновлении техники, но и о подготовке специалистов, задействованных в процессе. Финансирование удалось привлечь благодаря содействию Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В рамках оснащения пунктов проведения экзаменов закуплено 3,5 тыс. принтеров и 400 сканеров. Оборудование уже поступает в муниципалитеты, где ведётся его установка. Экзаменационные материалы доставляются по защищённым интернет-каналам, а их распечатка и сканирование осуществляются непосредственно в аудиториях ППЭ.

Татарстан дополнительно направит 91,5 млрд рублей на ремонт дорог
«Я пел песни Лепса в шесть лет»: история юного артиста из Зеленодольска
«Я пел песни Лепса в шесть лет»: история юного артиста из Зеленодольска
Мордва в Татарстане бережно хранит свою культуру, язык и традиции
Мордва в Татарстане бережно хранит свою культуру, язык и традиции
ИИ помогает следить за порядком на остановках транспорта
ИИ помогает следить за порядком на остановках транспорта
Цифры вместо эпитетов: в центре Казани сохраняют уникальную архитектуру
Цифры вместо эпитетов: в центре Казани сохраняют уникальную архитектуру
Нацпроект «Кадры»: как в РТ будут решать проблему нехватки специалистов
Нацпроект «Кадры»: как в РТ будут решать проблему нехватки специалистов
Татарстан стал одним из центров инновационного развития страны
Татарстан стал одним из центров инновационного развития страны
На пороховом заводе в Казани при ЧП погиб мужчина, пострадали еще двое