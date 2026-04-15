В РТ насчитывается 35,5 тыс. молодых предпринимателей - регион занял пятое место в РФ

15 апреля 2026  10:29

По данным Минэкономики РТ, более 35,5 тыс. жителей республики в возрасте до 35 лет ведут собственный бизнес. Это почти треть от всех индивидуальных предпринимателей региона. По числу молодых ИП Татарстан уступает только Москве (112 тыс.), Подмосковью (89 тыс.), Краснодарскому краю (61 тыс.) и Санкт-Петербургу (54 тыс.).

Чаще всего молодые бизнесмены республики работают в сфере торговли (12,6 тыс.), грузоперевозок (10,7 тыс.) и научно-технической деятельности (около 3 тыс.). Всего в Татарстане насчитывается порядка 189 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 121,5 тыс. — индивидуальные предприниматели.

Эксперты связывают рост числа ИП с комфортной средой для развития бизнеса, системой наставничества, развитием туризма и масштабными бизнес-форумами. Важную роль играют инфраструктура поддержки — от индустриальных парков и ОЭЗ до образовательных и акселерационных программ. Практика Татарстана по поддержке молодежного предпринимательства признана лучшей в России.

В республике действуют льготные займы, лизинг, поручительства и нефинансовые услуги на всех этапах развития бизнеса — от старта до выхода на экспорт. Содействие оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

