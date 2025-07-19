В РТ очаги бруцеллеза выявлены в 4 районах

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Республика
19 июля 2025  13:54

Республика Татарстан сталкивается с обострением эпидемиологической ситуации в сфере животноводства. Как сообщил начальник Главного управления ветеринарии Тимур Галеев, за первое полугодие 2025 года в регионе зафиксированы множественные случаи опасных заболеваний, включая бруцеллез и бешенство.

Так, показатели бруцеллеза приближаются к годовым значениям 2024 года. Основными очагами распространения стали Дрожжановский, Черемшанский, Рыбно-Слободский и Балтасинский районы. Главной причиной вспышек стал незаконный ввоз скота без соответствующих ветеринарных документов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на экстренном совещании подчеркнул: "Как крупный животноводческий регион мы должны уделять особое внимание профилактике. Эти заболевания представляют серьезную угрозу для экономики и здоровья населения".

Ветеринарные службы республики принимают комплексные меры:

  •     усиленный контроль за перемещением животных
  •     массовая вакцинация домашнего скота и питомцев
  •     мониторинг диких животных
  •     разъяснительная работа с населением

Несмотря на отсутствие случаев африканской чумы свиней с 2023 года, ситуация остается напряженной из-за вспышек в соседних регионах. Ветеринарная служба продолжает регулярный мониторинг и проводит превентивные мероприятия на свиноводческих предприятиях.

Последний случай бешенства был зарегистрирован в Буинском районе, где введен карантин. Аналогичные меры ранее принимались в нескольких других районах республики. Специалисты предупреждают о необходимости строгого соблюдения ветеринарных норм и правил содержания животных.

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