В РТ определили дворы, которые благоустроят в 2026 году: в списке 561 территория

Институт развития городов Татарстана обнародовал перечень дворовых территорий, включённых в программу «Наш двор» на 2026 год. В рамках очередного этапа проекта на комплексное обновление дворов предусмотрено 10 млрд рублей. Работы затронут 561 двор в 13 муниципальных образованиях республики. Список точных адресов доступен на сайте dvor.ru.

Как отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова, программа за годы реализации доказала свою эффективность и системность. В следующем году обновлённые пространства для отдыха, общения и активного досуга получат более 150 тысяч жителей региона, при этом ключевые принципы благоустройства сохраняются с момента запуска инициативы.

Программа «Наш двор» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2020 году. За шесть лет, включая текущий сезон, в республике привели в порядок 5 851 дворовую территорию. Прямой эффект от реализации проекта получили около 1,65 млн человек. Все 45 муниципалитетов республики были охвачены программой, а в 32 районах работы уже полностью завершены — там благоустроены все дворы, нуждавшиеся в ремонте.

В 2026 году проект вступает в седьмой год реализации. Наибольшие объёмы работ запланированы в Казани, где обновят 246 дворов, в Набережных Челнах — 68, а также в Зеленодольском районе — 62 территории. Существенные объёмы благоустройства предусмотрены в Нижнекамском и Чистопольском районах.

Часть адресов была сформирована по итогам всероссийского онлайн-голосования, прошедшего весной. В нём приняли участие почти 195 тысяч жителей Татарстана, по результатам опроса 200 дворов получили приоритетное включение в программу.

В перечень вошли только территории с многоквартирными домами, построенными до 2014 года, где требовался ремонт асфальта и ранее не проводилось комплексное благоустройство. Во всех дворах предусмотрен единый набор работ: обновление проезжей части и тротуаров, монтаж освещения, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и обустройство безопасных пешеходных маршрутов.

Для сравнения, в предыдущем строительном сезоне, в 2025 году, по программе «Наш двор» благоустроили 677 дворов общей площадью свыше 5 млн квадратных метров. Тогда на работы также было направлено 10 млрд рублей.