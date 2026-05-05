В РТ открылся конкурс на получение субсидий для развития автотуризма вдоль трассы М12

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму объявил о начале конкурсного отбора на предоставление единой субсидии для создания инфраструктуры автотуризма вблизи федеральной трассы М12 «Восток». Прием заявок в электронном виде осуществляется на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки до 17:00 22 мая 2026 года.

Участниками конкурса могут стать юридические лица (исключая государственные и муниципальные учреждения) и индивидуальные предприниматели, планирующие реализацию проектов по возведению некапитальных объектов туристского назначения вдоль автомобильных маршрутов, в первую очередь — М12.

Размер субсидии покрывает часть затрат бизнеса. Максимальный объем гранта по каждому из семи направлений составляет 3 миллиона рублей. Обязательное условие — софинансирование со стороны заявителя в размере 50% от запрашиваемой суммы.

Предприниматели могут направить полученные средства на следующие цели:

изготовление и установку навигационных элементов и брендирование маршрутов;

создание некапитальных туристско-информационных центров и точек продажи местной продукции;

организацию пунктов общественного питания;

обустройство кемпинговых стоянок, навесов для транспорта, санитарных зон;

приобретение оборудования для пунктов проката, детских и спортивных площадок, комнат матери и ребенка;

установку модульных спортивных комплексов, душевых, прачечных;

создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Все приобретаемое оборудование и возводимые объекты должны быть новыми, ранее не использовавшимися. Проекты должны располагаться в составе многофункциональных зон дорожного сервиса и площадок отдыха.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.