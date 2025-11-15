В РТ отремонтировали более 200 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

news_top_970_100
Республика
15 ноября 2025  10:44

В 2025 году в Татарстане завершены масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем выполненных работ составил свыше 200 километров дорожного полотна при бюджетном финансировании 14,2 млрд рублей.

Региональная дорожная сеть стала основным направлением работ - капитальному ремонту подверглись 164,7 км трасс, включая ключевые автомобильные магистрали в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском и Бавлинском районах.

Городские агломерации также стали участницами программы: в Казани отремонтировали 21,8 км дорог, в Набережных Челнах - 11,3 км, в Нижнекамске - почти 3 км. Знаковыми объектами стали проспект Яшьлек в Челнах и улицы Октябрьская, Декабристов и Рахимова в столице Татарстана.

По словам начальника управления автомобильных дорог Минтранса РТ Карима Нурмухаметова, реализация нацпроекта способствует улучшению качества жизни населения и развитию экономики региона. Достигнутые показатели подтверждают эффективность проводимой работы - 85% дорог в городских агломерациях соответствуют нормативным требованиям.

news_right_column_240_400
Новости
По программе «Наш двор» в Татарстане завершается благоустройство дворов
О доплате родителям-пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей
В Татарстане усилен контроль за соблюдением норм на строительных объектах
В РТ отремонтировали более 200 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Почему не стоит переплачивать за телевизор
Почему не стоит переплачивать за телевизор
В Казани 14 ноября установлен новый температурный рекорд
В Казани пресечена деятельность нескольких точек нелегальной торговли
Гороскоп на неделю с 17 октября по 23 ноября 2025 года
Гороскоп на неделю с 17 октября по 23 ноября 2025 года