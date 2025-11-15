В РТ отремонтировали более 200 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в Татарстане завершены масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем выполненных работ составил свыше 200 километров дорожного полотна при бюджетном финансировании 14,2 млрд рублей.

Региональная дорожная сеть стала основным направлением работ - капитальному ремонту подверглись 164,7 км трасс, включая ключевые автомобильные магистрали в Зеленодольском, Балтасинском, Алькеевском и Бавлинском районах.

Городские агломерации также стали участницами программы: в Казани отремонтировали 21,8 км дорог, в Набережных Челнах - 11,3 км, в Нижнекамске - почти 3 км. Знаковыми объектами стали проспект Яшьлек в Челнах и улицы Октябрьская, Декабристов и Рахимова в столице Татарстана.

По словам начальника управления автомобильных дорог Минтранса РТ Карима Нурмухаметова, реализация нацпроекта способствует улучшению качества жизни населения и развитию экономики региона. Достигнутые показатели подтверждают эффективность проводимой работы - 85% дорог в городских агломерациях соответствуют нормативным требованиям.