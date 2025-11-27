В РТ планируют повысить минимальный взнос на капремонт с 2026 года

Правительство Республики Татарстан инициировало изменение минимального платежа за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Соответствующий проект постановления в настоящее время находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

Согласно предлагаемым поправкам, тариф будет увеличен. Если сейчас собственники платят 8,47 рубля за квадратный метр, то с нового года планируется установить планку в 10,16 рубля. Таким образом, рост составит 1,69 рубля с каждого метра жилой площади.

Планируется, что новые взносы начнут действовать с 1 января 2026 года.