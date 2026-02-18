В РТ приезжают подписывать контракт с Минобороны из других регионов ради самой высокой выплаты в ПФО

В Татарстан специально приезжают жители других регионов, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Причина — самая большая единовременная выплата в Приволжском федеральном округе и широкий перечень льгот. Об этом «Татар-информу» рассказал офицер казанского пункта отбора Егор Горячев.

Сколько платят

С 1 января выплата для контрактников в Татарстане составляет 2,9 млн рублей. Из них:

2,5 млн — республиканские деньги

400 тыс. — федеральные

Это самая высокая выплата в ПФО и одна из самых больших в стране. Получить её могут не только те, кто планирует участвовать в СВО, но и новобранцы Африканского корпуса, а также желающие служить в новых Войсках беспилотных систем.

Что ещё важно знать

В Татарстане сегодня действует больше трёх тысяч муниципальных актов, поддерживающих участников спецоперации и их семьи. Это и льготы, и помощь в бытовых вопросах, и различные выплаты.

Отдельная история — Войска беспилотных систем

В республике запустили специальную горячую линию для тех, кто хочет служить именно в этом подразделении. Номер — 117, после звонка нужно нажать цифру 4. Операторы проверяют предварительные данные кандидата и при необходимости передают контакты специалистам пункта отбора.

Бойцы нового рода войск управляют техникой без пилота на борту: беспилотниками («Герани»), наземными дронами («Странник») и безэкипажными катерами. У таких контрактов есть особенности:

минимальный срок — один год (не продлевается автоматически)

в другие войска не переводят

обучение длится не меньше двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах

Кстати, шансов попасть в это подразделение больше у тех, кто любит компьютерные игры: у геймеров хорошо развита мелкая моторика, а привычный интерфейс ускоряет обучение.

Где подписать контракт

Подробности — на сайте heroes-tatarstan.ru. Можно приехать лично в пункт отбора в Казани: ул. Аэропортовская, 1/40. Телефон: (843) 221-44-52. Для жителей других регионов работает номер 8 800 222-59-00 и межрегиональный кол-центр 117.