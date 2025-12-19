Аварии на дорогах Казани за 11 месяцев унесли жизни 29 человек

19 декабря 2025  13:32

На дорогах столицы Татарстана с января по ноябрь 2025 года произошло 1124 дорожно-транспортных происшествия. По данным Госавтоинспекции, печальным итогом этих аварий стала гибель 29 человек. Общее число пострадавших в ДТП составило 1344 человека.

Данная статистика озвучена на фоне проведения в регионе масштабного профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое продлится с 8 по 27 декабря. Его ключевая цель — снижение аварийности, в том числе связанной с выездом на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД призывают водителей строго соблюдать правила и воздерживаться от рискованных манёвров.

