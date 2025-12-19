На Московском рынке в Казани завтра откроется сезонный каток

19 декабря 2025  13:35

овместный проект хоккейного клуба «Ак Барс» и Московского рынка стартует в Казани. Уже завтра, 20 декабря, в 11:00 на территории рынка откроется новый открытый каток, который будет работать в тестовом режиме.

Ледовая площадка, расположенная в зоне амфитеатра, будет доступна для горожан ежедневно с 9:00 до 21:00. Расписание работы разделено на несколько форматов:

  • Любительский хоккей: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.
  • Свободное катание: в будни с 13:00 до 21:00, а в выходные дни — весь день с 9:00 до 21:00.

Проект планируется поддерживать до конца февраля 2026 года. В рамках сотрудничества с ХК «Ак Барс» на катке будут организованы специальные мероприятия: встречи с игроками команды, автограф-сессии и мастер-классы.

Посетители смогут приходить со своими коньками — для них вход будет бесплатным. В ближайшем будущем на месте также откроется собственный пункт проката инвентаря. Уточнённое расписание может корректироваться в зависимости от погодных условий.

