В РТ развивают систему электронной оплаты билетов на электрички

В республике активно развиваются туристические перевозки на пригородных поездах.

По итогам шести месяцев 2025 года услугами компании АО «Содружество» воспользовались более 14000 туристов, что на 4000 больше, чем за аналогичный период 2022 года. На сегодняшний день разработано 21 туристическое направление, включая такие востребованные маршруты, как поездка на остров-град Свияжск и в исторический комплекс «Иске-Казань».

​​​​​Фото: Фарит Муратов

Подробнее об этом рассказали руководитель сектора маркетинга компании Эдуард Ионов, начальник технического отдела Артем Киреев и главный инженер Ильнур Вафин.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с администрациями районов. Например, совместно с Сабинским районом реализованы проекты на станции Шемордан, включающие оздоровительные и образовательные программы для школьников. Один из ключевых событийных маршрутов - фестиваль «Народная лодка» в Свияжске, который пройдет 26 июля. Для удобства гостей организован комбинированный проезд: электричка до станции Свияжск с последующей пересадкой на автобус №407.

В ближайших планах компании - интеграция водного транспорта в туристические маршруты. Уже ведутся переговоры с судоходными компаниями о создании мультимодальных билетов, которые позволят пассажирам добраться до Свияжска на электричке и автобусе, а вернуться на теплоходе. Планируется, что единые билеты будут доступны в кассах, а в перспективе - и через мобильные приложения.

Помимо туризма «Содружество» активно внедряет цифровые технологии в продажу билетов. С 2018 года пассажиры могут приобретать проездные документы через приложения «Яндекс. Электрички», «РЖД Пассажирам» и телеграм-бота. За последние пять месяцев через цифровые каналы продано около 230000 билетов - это 13% от общего объема. В июле действует акция с 30%-ной скидкой на маршрут Казань - Аэропорт, а до сентября можно получить 15% кешбэка при оплате через СБП в приложении.

Один из инновационных проектов - система оплаты проезда по геолокации через приложение «ПроТранспорт+». Технология позволяет автоматически определять местоположение пассажира с помощью маяков на станциях. После поездки сумма списывается согласно тарифу, а электронный билет отправляется на почту. Этот сервис уже работает на маршруте Казань - Аэропорт.

Еще одно новшество - чат-бот «Электрички РЖД» в телеграме, где можно купить билеты, оформить провоз багажа и животных. Пока он доступен на основных направлениях Татарстана, но в будущем его функционал расширят.

Кроме того, «Содружество» изучает возможность запуска ретропоездов на паровозной тяге по примеру успешного проекта в Удмуртии, где туристы так посещают Музей Чайковского в Воткинске. Компания готова реализовать аналогичный маршрут в Татарстане при поддержке республики.

