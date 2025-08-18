В РТ ремонтируют дорогу в Высокогорском районе Каменка – Дубъязы – Большая Атня

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Высокогорском районе Татарстана ведется капитальный ремонт автодороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня. Проект стоимостью 124,3 млн рублей реализуется за счет средств федерального (98,2 млн) и республиканского (26,1 млн) бюджетов.

Работы охватывают три участка общей протяженностью 5,5 км, которые после завершения ремонта будут соответствовать IV технической категории. На данный момент подрядная организация АО «Татавтодор» уже выполнила фрезерование старого покрытия, уложила выравнивающий слой асфальтобетона и верхний слой из щебеночно-мастичной смеси. Сейчас специалисты занимаются обустройством съездов и укреплением обочин.