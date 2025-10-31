В РТ скорректируют расписание пригородных поездов на ноябрьские праздники

Фото: Артем Борисов

В период праздничных выходных с 1 по 4 ноября в Татарстане будет изменен график движения пригородных железнодорожных составов. Корректировки затронут несколько популярных маршрутов, связывающих Казань с соседними регионами.

Согласно информации Министерства транспорта республики, с 1 по 4 ноября в расписание вводится дополнительный поезд № 6385 сообщением Казань — Йошкар-Ола с отправлением в 07:10. При этом 31 октября данное железнодорожное сообщение осуществляться не будет. Аналогичные изменения коснутся и обратного направления: состав № 6384 Йошкар-Ола — Казань будет курсировать с 1 по 3 ноября с отправлением в 17:45, но исключен из расписания на 31 октября.

Также временные изменения затронут маршруты, связывающие Ижевск с станцией Кузьма. 3 ноября будет назначен поезд № 6062 с отправлением в 16:49, который не будет курсировать 31 октября. На следующий день, 4 ноября, в обратном направлении от Кузьмы до Ижевска отправится состав № 6061 в 07:50, при этом 1 ноября этот рейс выполнен не будет.