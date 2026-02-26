В РТ спрос на новостройки резко вырос: число ДДУ увеличилось почти на 47%

В январе 2026 года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало 2 011 договоров долевого участия — это на 46,6% больше, чем в январе прошлого года. Как отметила замруководителя ведомства Лилия Бурганова, показатель стал рекордным с 2020 года. Лишь в 2021-м было чуть больше двух тысяч сделок, а минимум пришёлся на январь 2020-го — 796 ДДУ.

На вторичном рынке ситуация иная: здесь зарегистрировано 3 590 переходов прав по договорам купли-продажи, что на 3,8% ниже уровня прошлого года.

Эксперты связывают всплеск на первичном рынке с изменением условий семейной ипотеки. С февраля субсидированной ставкой можно воспользоваться только один раз на семью, тогда как раньше супруги могли оформить два кредита. Это подстегнуло спрос в январе. В дальнейшем интерес к новостройкам сохранится, но динамика, вероятно, замедлится, считает вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.