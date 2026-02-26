Константин Мильто-Лобачевский: Мы довольно бесцеремонно лезем в среду обитания животных

В мероприятиях, организованных Академическим лицеем им. Н.И.Лобачевского, приняли участие гости из Санкт-Петербурга - потомки Лобачевского: праправнучка Елена Лобачевская, а также прапраправнуки Константин Мильто-Лобачевский и Ирина Лобачевская.

Мы рады, что Константин Мильто-Лобачевский побывал в гостях у редакции «Казанских ведомостей».

Представляем гостя



Константин Мильто-Лобачевский родился 20 апреля 1974 года в Ленинграде. С 1992 по 1996 год работал в лаборатории по содержанию и разведению ядовитых змей.



В 1996 году поступил на биолого-почвенный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 1996 года по сей день работает в Зоологическом институте РАН в Санкт-Петербурге. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Биоразнообразие амфибий и рептилий Северо-Запада России».



Участвовал в научных экспедициях, полевых работах в европейской части России, на Кавказе и в Закавказье, на российском Дальнем Востоке, в Средней Азии, странах Южной и Юго-Восточной Азии и Восточной Африки.



С 2002 года принимает участие в подготовке региональных и федеральной Красных Книг и входит в состав природоохранных комиссий.

«О Николае Ивановиче Лобачевском мне рассказывала бабушка»

- Существуют сообщества потомков Пушкина, Толстого. А есть ли сообщество потомков Лобачевского?

- Потомков Лобачевского не так много. Мы все довольно близкие родственники и друг друга знаем. О том, что мы потомки великого ученого, узнал от своих родителей и бабушки Татьяны Георгиевны - правнучки Николая Ивановича Лобачевского. Мой папа был инженером, работал начальником производства на Кировском тракторном заводе. Мама - технолог, тоже работала на Кировском заводе. В Казань мы приехали вместе с ней. У меня есть родной брат Николай. Конечно, больше информации о Николае Ивановиче Лобачевском я узнал от бабушки. Она была из дворянской семьи, получила очень хорошее образование, с детства свободно говорила на четырех языках и помнила их всю жизнь. У нее в квартире сохранялся дух другой эпохи, и мне это нравилось.

- Что рассказывала вам бабушка о предках?

- Бабушка всегда с любовью рассказывала о своих родителях: Ольге Всеволодовне и Давиде Николаевиче Лобачевских. Они как бывшие дворяне были выселены из собственной квартиры в доме на набережной Фонтанки. Вернулись туда уже в качестве жильцов коммуналки. Сама Татьяна Георгиевна вышла замуж за человека из совершенно другой среды - из кулаков. Ее родители были против этого брака, но она их не послушала. Очень свободолюбивая была. Вышла замуж, сменила отчество Давидовна на Георгиевна. Когда началась Великая Отечественная война, семья уехала в эвакуацию в Челябинск. А вот ее родители остались в блокадном Ленинграде и умерли в 1942 году. О Николае Лобачевском бабушка рассказывала, что он был ученым, который всю жизнь посвятил науке, о том, что фамилия Лобачевский происходит от слова «лоб», что значит «умный».

Проложить путь от Казани до Козловки

- Что в личности Николая Ивановича Лобачевского вас больше всего удивляет, поражает?

- Наверное, глубина его мысли и потрясающий абстрактный ум. Хочу заметить, в конце жизни он был практически слепой и последние труды свои надиктовал. Судьба Лобачевского была очень непростая, и не хочется заострять внимание на драматичных, даже трагичных моментах, когда в конце жизни он разорился и был уволен из университета. И труды его получили признание уже после смерти. Он опередил свое время. На тот момент его идеи были слишком новаторскими. Но это обычная история в науке. И не только в науке. Все новое воспринимается всегда с трудом. Но благодаря громадной увлеченности наукой Лобачевский не сломался… Он был темпераментный, эмоциональный, в чем-то непослушный и при этом порядочный человек.

- Что, по вашему мнению, можно сделать в Казани для сохранения памяти о Лобачевском?

- В Казани сделано очень много. Думаю, сейчас внимание можно направить на имение Лобачевского в Козловке, где он проводил лето. Там открыт музей, в котором работают увлеченные люди. Этот музей развивается как центр математики, где делается упор на образовательную программу для школьников. А меня, конечно, больше интересует документальность, историчность. Мне кажется, было бы интересно сделать в Козловке некую реконструкцию и максимально воссоздать атмосферу дворянского имения середины XIX века. Это привлекло бы туда туристов. Большой плюс еще в том, что Козловка расположена всего в часе езды от Казани.

Фотография - полевой дневник исследователя дикой природы

- Константин, вы зоолог. Почему выбрали именно это направление?

- От меня в школе ждали каких-то успехов в математике. Математика мне нравилась, но честно скажу, я не давал никаких поводов для больших надежд и ожиданий. У меня нематематический склад ума. У меня склад естественно-научный. Меня всегда привлекала природа. С детства считал, что буду ботаником или зоологом.

- В Музее Н.И.Лобачевского КФУ открылась выставка ваших фоторабот. А как в вашей жизни появилась фотография?

- Для полевого зоолога, который ездит в научные экспедиции, фотография - это главный способ сбора информации: он бескровный, безболезненный для животных. Любая фотография несет огромный объем информации. Это своеобразный полевой дневник. По работе приходилось фотографировать очень много и быстро. Сразу стало понятно, съемка может быть не только научной, но это и способ художественной передачи красоты природы.

Рассказывать о научной работе можно довольно узкому кругу специалистов, а животные, растения, к тому же редкие и хорошо сфотографированные, интересны для широкой аудитории. И это очень важно. Главная концепция выставки - привлечь внимание людей к живой природе и пониманию необходимости ее охраны. Современный подход к охране природы только на специальных охраняемых территориях - эта схема уже не работает.

- Какой подход к сохранению биоразнообразия природы наиболее эффективный?

- От антропоцентрической концепции, некой вседозволенности, где природа рассматривается только как ресурс, пора перейти к другой - экоцентрическому экологическому сознанию, признанию самоценности природы и распространению этических норм на любые взаимодействия с природой. Есть планета Земля с единой экосистемой. Люди должны все-таки понимать, что мы - часть природы, часть этой экосистемы и существуем все вместе в некоем динамическом равновесии. А пока система охраны природы такая, как будто человек живет сам по себе.

«Затерянные миры» на нашей планете существуют!

- А природа как-то приспосабливается к такому тотальному наступлению человека?

- Приспосабливается, но тяжело. Слишком большие потери у природы. Например, тропические и экваториальные леса. Сильно пострадала островная фауна Сейшельских, Маскаренских островов, Мадагаскара и многих других. Это произошло после завоевания европейцами всех этих территорий. Вырубаются амазонские леса, леса Больших Зондских островов и Индокитая, Экваториальной Африки. В результате происходит замена первичных тропических лесов вторичными, с более низким уровнем биоразнообразия. А исчезновение даже нескольких видов флоры, фауны приводит к изменениям в экосистемах. Тропические равнинные леса практически уничтожены в странах Юго-Восточной Азии. Там леса сохраняются только в горах, но это уже другой тип леса, с другой флорой, фауной.

- Что нужно делать, чтобы глобально изменить ситуацию?

- В первую очередь нужно остановить человеческую алчность. Наше общество живет в период сверхпотребления. Ресурс тропических стран используется западным миром очень активно. Так устроена мировая экономика. Страны Юго-Восточной Азии перенаселены. Чтобы прокормить население этих стран, требуются ресурсы, пахотные земли, а значит, и дальнейшая вырубка лесов. Конечно, леса пытаются охранять, существует обширная сеть национальных парков, но проблема все равно остается очень острой.

- Как вы считаете, сохранились ли на Земле «затерянные миры», где обитают животные, растения, которые считаются вымершими или до сих пор неизвестные человеку?

- Да, такие «затерянные миры» сохранились. Они сохранились на юге Китая, в труднодоступных горных системах, куда особенно сложно добраться. Там есть реликтовые неисследованные леса. Слабо изучены многие острова Индонезии. Даже в Гималаях много таких мест.

«Для змеи кусаться - это не очень приятно»

- Константин, в экспедициях вы сталкивались с хищниками, опасными животными. Какие встречи были наиболее волнительные?

- Историй таких немало. Была невероятная история, в которую сложно поверить. Это случилось в мою первую поездку в Индию. Мы были в таком известном месте - Сарнатх. Я стоял, прислонившись к ограде, а недалеко на этой же ограде сидела самка серебристого лангура. Это довольно крупные изящные обезьяны. Она сидела и спокойно ела манго. Я к ней, естественно, не подходил. Обезьяна доела манго и вдруг по ограде направилась прямо ко мне. Подошла вплотную и обняла! Я автоматически обнял ее в ответ, а она прикоснулась своими губами к моему лицу. После обезьяна спрыгнула с ограды и, размахивая руками, побежала за индусом, который проходил по улице. Он подумал, что она нападет на него, испугался, а у нее просто было хорошее настроение, и она так развлекалась. Можно подумать: «Байки какие-то рассказывает!» Но это чистая правда. И у меня есть документальное подтверждение, что все это произошло на самом деле. Моя знакомая, которая находилась рядом, не растерялась и успела запечатлеть этот момент на фотокамеру. В кадр попал и полицейский, который стоял поблизости. Он смотрит на нас с обезьяной и смеется.

- Вы работали со змеями. Они вас кусали?

- Кусали. Но когда ты получаешь укус, значит, сам сделал какую-то глупость. Если змею не трогать, она тебя не тронет. Для змеи кусаться - это не очень приятно: она зубы может сломать и слизистую повредить. Для человека укус тоже не остается без последствий. Эти последствия зависят от вида змеи и индивидуальной реакции организма на яд и противоядие. Иногда введение сыворотки ухудшает состояние. Реакция на чужеродные белки бывает настолько непредсказуемой и тяжелой, что последствия могут быть намного серьезнее, чем от укуса змеи.

Мы все-таки довольно бесцеремонно лезем в среду обитания животных, нарушаем их личные границы. Надо понимать, что чаще всего дикие животные стараются избегать столкновения с человеком. И нападают они только в крайней ситуации, когда защищают себя и свое потомство.

Благодарим автора творческих проектов, связанных с историей и культурой России и Татарстана, заслуженного работника культуры РТ Альфию Рахматулину (Санкт-Петербург) за помощь в организации интервью.