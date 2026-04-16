В РТ третью неделю подряд дорожает топливо: исключение лишь одна марка бензина

Цены на автомобильное горючее в республике продолжают демонстрировать рост. По данным статистиков, за минувшую неделю подорожание затронуло практически все виды топлива на заправочных станциях региона. Исключением стал лишь премиальный бензин с октановым числом 98 и выше — его стоимость застыла на отметке 89,67 рубля за литр.

Так, популярный у автомобилистов АИ-92 прибавил в цене 14 копеек, поднявшись с 62,06 до 62,20 рубля. Марка АИ-95 теперь обходится водителям в 65,97 рубля вместо прежних 65,75. Дизельное топливо также подорожало — на 11 копеек, достигнув 72,78 рубля.

Это уже третья неделя подряд, когда татарстанцы наблюдают повышение цен у топливных колонок. Неделей ранее, в период с 30 марта по 6 апреля, АИ-92 вырос с 61,82 до 62,06 рубля. Тогда же 95-й бензин прибавил 23 копейки (до 65,75 рубля), а дизель и АИ-98 подорожали незначительно — на 7 и 4 копейки соответственно.

Напомним, еще в январе этого года в республике ускорился рост цен на бензин. Особенно заметно — почти на 2 рубля — подорожали премиальные марки по сравнению с декабрем прошлого года. В целом по России автомобильное топливо в январе прибавило 1,4% к уровню декабря 2025-го, а в годовом выражении рост достиг 11,6%.