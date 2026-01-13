В РТ утвердили многолетнюю программу ремонта и развития дорог стоимостью в 145 млрд рублей

Республика
13 января 2026  14:41

Власти Татарстана заложили свыше 145 млрд рублей на обновление и содержание дорожной сети в 2026–2028 годах. Финансирование будет увеличиваться поэтапно: в первый год программы планируется направить 46,6 млрд рублей, а к 2028 году объем вложений приблизится к 50 млрд.

Основная часть средств поступит из республиканского бюджета, остальное — из федеральных источников в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Деньги пойдут на ремонт и содержание дорог, строительство и реконструкцию магистралей, а также приведение региональных трасс в нормативное состояние.

Отдельные лимиты предусмотрены для крупнейших агломераций. Поддержка затронет и сельские территории: средства направят на развитие подъездных дорог и пополнение муниципальных дорожных фондов.

В целом программа охватывает как города, так и сельскую местность и ориентирована на системное обновление дорожной инфраструктуры республики в ближайшие три года.

