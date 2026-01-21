В РТ в этом году появится возможность закрывать электронные больничные через MAX

news_top_970_100
Республика
21 января 2026  13:37
Автор:
Елизавета Черкина

Татарстанцы в ближайшее время смогут получать консультации врачей и закрывать больничные, не выходя из дома. Новые медицинские сервисы запустят в мессенджере MAX. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов, информирует ИА «Татар-информ». Габдрахманов отметил, что пилотный проект телемедицины уже работает на базе 7-й Городской клинической больницы Казани. В течение этого года практику дистанционного оформления электронных больничных планируют распространить.

Кроме того, в MAX появятся и другие новшества. Например, пользователи смогут переводить деньги напрямую доверенным контактам через «Ак Барс Банк», который планирует интегрировать свои сервисы в мессенджер в этом году.

news_right_column_240_400
Новости
111 миллионов атак отбито: как новые правила ЦБ защищают счета россиян
Татарстанцам напомнили, как технически защититься от мошенников
«Ак Барс» обыграл «Адмирал», забрав 8 очков в дальневосточной выездной серии
Туризм в Татарстане: поток гостей в 2025 году достиг 4,5 млн человек
В Татарстане за 4 дня наказали 153 водителей за выезд на встречную полосу
Два татарстанских лыжника получили приглашения на ОИ-2026
В Татарстане мошенники переключились на детей
«Рубин-2» остался без главного тренера: Гекдениз Карадениз покинул команду