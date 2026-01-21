В РТ в этом году появится возможность закрывать электронные больничные через MAX

Татарстанцы в ближайшее время смогут получать консультации врачей и закрывать больничные, не выходя из дома. Новые медицинские сервисы запустят в мессенджере MAX. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов, информирует ИА «Татар-информ». Габдрахманов отметил, что пилотный проект телемедицины уже работает на базе 7-й Городской клинической больницы Казани. В течение этого года практику дистанционного оформления электронных больничных планируют распространить.

Кроме того, в MAX появятся и другие новшества. Например, пользователи смогут переводить деньги напрямую доверенным контактам через «Ак Барс Банк», который планирует интегрировать свои сервисы в мессенджер в этом году.