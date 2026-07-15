В РТ владельцам участков без четких границ рекомендовали провести межевание

В республике более 1,6 млн земельных участков имеют установленные границы – это около 96% от общего числа. Однако порядка 74,3 тысячи объектов по-прежнему числятся без чётких координат, что ограничивает их владельцев в правах: нельзя продать землю, зарегистрировать дом или совершить другие регистрационные действия, напомнили в Росреестре РТ.

С 2025 года в силу вступила норма закона, согласно которой любые операции с участком невозможны без сведений о его границах в ЕГРН. Руководитель ведомства Азат Зяббаров подчеркнул, что межевание – не формальность, а защита от споров с соседями.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон отметил, что точные границы важны не только для граждан, но и для развития инфраструктуры – строительства дорог, газопроводов и сетей. Проверить наличие границ можно бесплатно на публичной кадастровой карте или через выписку из ЕГРН. Для их установления необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Также границы определяются в ходе комплексных кадастровых работ.