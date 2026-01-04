В РТ ввели ограничения движения для автобусов и грузовиков на двух федеральных трассах

Из-за сложных погодных условий в Татарстане с 8:00 утра введено временное ограничение движения для автобусов и грузового транспорта на ключевых федеральных трассах. Решение касается автодорог Казань — Оренбург (на участке до Альметьевска) и Казань — Ульяновск.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики, эта мера связана с необходимостью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не улучшится метеорологическая и дорожная обстановка в регионе.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок. В случае возникновения аварийных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефону экстренной связи: 8 (843) 533-38-88.

Напомним, вчера в республике был введен план «Буран» для борьбы с последствиями снегопадов.