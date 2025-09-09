В РТ завершено экологическое дело о незаконной свалке в Альметьевском районе

9 сентября 2025  12:53

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан добилось полной правовой победы в многомесячном судебном процессе против владельца земельного участка в Альметьевске. Судебная коллегия Шестого кассационного суда общей юрисдикции (г. Самара) подтвердила законность требований природоохранного ведомства.

Конфликтная ситуация возникла после выявления инспекторами Юго-Восточного территориального управления несанкционированного размещения отходов на площади 871 квадратный метр на территории бывшей базы Горзеленхоза. Специализированная экспертиза установила размер ущерба почвенному покрову в сумме 693 тысячи рублей.

После отказа правонарушителя добровольно исполнить требования о компенсации экологического вреда и ликвидации отходов, министерство инициировало судебное разбирательство. Несмотря на апелляционное обжалование решения первой инстанции, кассационный суд полностью поддержал позицию экологов.

Финальным судебным актом на ответчика возложены обязательства по полному возмещению рассчитанного ущерба и проведению всех необходимых работ по рекультивации загрязненной территории. 

