В РТ по нацпроекту поддержали 53 туристических проекта в 2025 году

По итогам 2025 года в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Татарстане были профинансированы 53 новых туристических объекта. Общая сумма поддержки составила 88 миллионов рублей, сообщил глава республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Проекты реализованы в 19 районах республики. Как отметил Иванов, с 2020 года количество загородных объектов размещения в регионе выросло с 6 до 63. Общий объём привлечённых инвестиций в эту сферу за последние годы составил около 4,8 миллиарда рублей.

Кроме того, в прошлом году на развитие инфраструктуры гостеприимства было дополнительно выделено 201 миллион рублей. Часть этих средств направлена на создание 87 номеров в модульных отелях, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году.

К 2030 году, согласно целям нацпроекта, Татарстан должен увеличить поток туристов, останавливающихся в средствах коллективного размещения, на 50% — с 2,7 до 4,4 миллиона человек в год.